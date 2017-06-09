Телеканал «Арктик-ТВ» наградил своих лучших мобильных репортёров

В течение всего мая, а теперь и в июне, мы показываем видео, присланное нашими телезрителями.

В эфире телеканала «Арктик-ТВ» появлялись кадры, снятые на камеры телефонов. Мобильными репортерами, в основном, становились очевидцы происшествий. Автор одного из видео Оксана Пастухова прислала в нашу рубрику кадры горящего автомобиля «Инфинити». Коллектив редакции посчитал её репортаж одним из лучших. Но победителем рубрики стал Дмитрий Попов, который успел снять встречу с медведем. Косолапый вышел прямо на автотрассу. Как рассказал Дмитрий, который постоянно колесит по региону, чаще всего на дороге ему встречаются лисы.

- Я ехал в Кандалакшу, проехал уже Оленегорск, смотрю много машин, остановился и тоже решил снять на камеру, - рассказывает Дмитрий Попов, мобильный репортёр. - Постоянно, то лиса бегает, то ещё кто-нибудь.