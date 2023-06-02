Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир

Создаём для вас уникальные информативные продукты, держим в курсе актуальной повестки дня и откликаемся на ваши проблемы. В день рождения хочется вспомнить приятные моменты и, конечно, получить подарки.

«Арктик-ТВ» - 15 лет! В связи с этим мы готовим для нашей редакции сюрприз. А без чего мы не можем представить день рождения? Без торта.

Да, вам не послышалось! Телередакция «Арктик-ТВ» появилась в далеком 2008 году. За это время в мире много чего поменялось, но мы стабильно продолжаем делиться с вами самыми актуальными новостями.

Сюжеты бывают как формальные и серьёзные, так и креативные, и душевные. Главное, что каждый журналист старается донести самую суть до зрителя, в каждый материал вкладывает частичку души.

Сегодня мы хотим сделать приятное для тех, с кем проводим большую часть своего времени. Мы, как главные кулинары телеканала, решили порадовать своих коллег главным атрибутом любого праздника – тортом.

Для этого мы обратились к профессионалам и заранее подготовили необходимые заготовки...

Фирменный цвет нашего телеканала – сочный оранжевый, поэтому пришлось добавить немного красителя в наш крем, чтобы добиться необходимого результата. С помощью пищевого принтера на сахарной бумаге мы напечатали логотип «Арктик-ТВ».

Получается довольно неплохо. А чтобы добавить сладкому подарку летнего настроения - украсим торт сезонными фруктами.

Так-то лучше…

Пойдем радовать своих коллег вкуснейшим десертом. А вас, дорогие зрители, хотим поблагодарим за то, что остаётесь с нами.