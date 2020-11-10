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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.20 19:30

Телеканал «Арктик-ТВ» подготовил документальный фильм о работе Мурманского морского торгового порта во время Великой Отечественной войны

Для фильма использовались архивные документы и видеохроники. В создании фильма приняли участие актёры театра Северного флота.

Авторы фильма – журналисты телеканала «Арктик-ТВ» рассказали о том, как трудились и своей работой помогали победе рабочие грузовых причалов Мурманска в 40-е годы прошлого века.. В  основу картины легли события, упомянутые в книге портовика Бориса Романова «Причалы мужества”. Это и воспоминания бывшего капитана порта Георгия Вольта, и история лебёдчицы Марии Вагановой, которая продолжала разгружать судно с военными грузами во время ожесточённого авианалёта, пока после очередного взрыва бомбы ей не перебило осколком обе руки.

Огромную помощь при создании фильма телеканалу оказали актёры Драматического театра Северного флота. Они вжились в роль людей, письма и воспоминания которых упоминаются в картине. Актёры уже не впервые становятся участниками фильма о нашей военной истории.

Задача фильма – показать подвиг людей, ковавших победу не в окопах на передовой, а снабжавших фронт из тыла. Труд которых, порой, был не менее опасен и также важен для Великой Победы, как и подвиг воинов-красноармейцев. Эти люди выстояли в нечеловеческих условиях, внесли свой вклад в разгром врагов, а затем и воспитали достойных преемников, сохранивших и развивших Мурманский морской торговый порт как одно из ключевых предприятий города-героя на берегу Кольского залива.

Всё это – в фильме «Причалы из стали». Смотрите на «Арктик-ТВ» в среду, 11 ноября, 20.15 и 23.15, а так же в четверг в четверть восьмого утра.

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