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День за днём с «Арктик-ТВ»07.11.17 19:30

Телеканал «Арктик-ТВ» помог мурманчанам, живущим без воды почти неделю

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в Мурманске без воды остались жители улиц Шолохова, Чапаева, Фурманова и Серафимовича. О системе водоснабжения здесь и раньше только слышали – трубы по улицам не проходят, а источник питьевой воды – колонка. Теперь же не работает и она.

Банки и бидоны, в которых горожане носили воду, остаются пустыми. Жители частного сектора говорят, что для них колонка – единственный источник питьевой воды. Так и привыкли – годами приходили сюда по утрам и вечерам и набирали – кто сколько унесет. Системы водоснабжения в частном секторе нет.

- К колонке подхожу, нажимаю на рычаг, не работает! – делится своей бедой с журналистами Павел Даровских, житель дома с ул. Шолохова. - Я инвалид остался без воды, даже таблетки запить не могу. Понимаете?!

Со съёмочной группой  «Арктик-ТВ» встретились пенсионеры и инвалиды – те, кто не может приобрести бутилированную воду в магазине, те, для кого колонка жизненно необходима. На сегодняшний день, по словам жителей, они уже неделю сидят без воды: «У меня возраст, болею, а воды нет: ни напиться, ни посуду помыть, ничего, - возмущается Владимир Лазарев, житель дома с ул. Шолохова. - С 1960 года пользуемся этой колонкой. Это 57 лет. И всегда всё было в порядке. Вызываешь, приезжают из водоканала  и ремонтируют, лед отбивают, когда не подойти к колонке».

Позвонили в водоканал и в службу «051» и в этот раз. А чтобы хоть где-то набрать воды,  обратились в ближайший к частному сектору многоквартирный дом. Председатель ТСЖ тут же отреагировал и начал буквально бить в колокола – звонить во все инстанции. Он же сообщил о случившемся и на телеканал «Арктик-ТВ».

- Я позвонил в водоканал, где мне ответили, что колонку они отключили в связи с тем, что им не поступают деньги за оказанные услуги, - рассказывает Игорь Буренко, председатель ТСЖ Павлова. - Я ответил, чтобы  люди оплачивали, проведите воду в дома, поставьте счётчики и будут оплачивать. Позвонил в 051, где сказали, что они частным сектором не занимаются. Вот так люди оказались брошены в самом центре города в XXI веке.

Телефонный звонок в «Мурманскводоканал»  журналистов телеканала «Арктик-ТВ» дал  другой результат. Генеральный директор Владимир Лебедев сообщил, что колонка была отключена в связи с неисправностью, а уже 7 ноября на место выехала  ремонтная бригада, которая неисправность устранила, вода жильцам подаётся.

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