Телеканал «Арктик-ТВ» приглашает всех на Масленицу

Она состоится 14 марта в самом центре Мурманска - в сквере на улице Воровского.

В программе: конкурсы, эстафеты, танцы, сладости и розыгрыши подарков от партнёров телекомпании. Также на площадке будет работать выездная открытая студия наших коллег - «Радио Рекорд». Каждый желающий сможет зайти к ведущим в гости, дать небольшое интервью и получить приз. Напомним, начало праздника 14 марта в 14.00.