День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.21 19:30
Телеканал «Арктик-ТВ» приглашает всех на Масленицу
Она состоится 14 марта в самом центре Мурманска - в сквере на улице Воровского.
В программе: конкурсы, эстафеты, танцы, сладости и розыгрыши подарков от партнёров телекомпании. Также на площадке будет работать выездная открытая студия наших коллег - «Радио Рекорд». Каждый желающий сможет зайти к ведущим в гости, дать небольшое интервью и получить приз. Напомним, начало праздника 14 марта в 14.00.
Комментарии
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Последние комментарии
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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