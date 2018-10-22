Телеканал «Арктик-ТВ» продолжает следить на судьбой спасённых шпицев

Наша съемочная группа побывала в гостях у четвероногих с гостинцами. Меньше недели прошло с момента спасения шпицев из ужасающих и совершенно непригодных для жизни условий, которые создала своим питомцам горе-заводчица. Узнав о сложной судьбе 84 собак, которые переехали от хозяйки в центр временного содержания, коллектив телеканала «Арктик-ТВ» организовал сбор кормов, чтобы помочь четвероногим поправиться и набраться сил.

Денис Прокопенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Собакам нужен корм. В отличие от человека, собака, к сожалению, заработать себе на пищу не может, она не может пойти устроится на работу, она не получает пенсию, какие-то льготы. Поэтому решили собрать денег редакцией и поддержать как-то этих животных, купить им корма, пеленок».

Помочь собакам решились и другие неравнодушные горожане. Работники приюта признаются, что без такой помощи питомцы значительно дольше приходили бы в себя. Сейчас освобождённые четвероногие заложники чувствуют себя значительно лучше.

Елена Ремизова, сотрудник «Центра временного содержания животных»: «Приходит очень много людей с гуманитарной помощью, с кормами, с пелёнками. Все помогают. Хочется сказать всем огромное спасибо за помощь. Надеюсь, что все собаки будут пристроены в хорошие условия и такого в нашем городе больше не повторится».

Но даже с учётом того, что шпицы идут на поправку, многим, если не всем, потребуется пожизненная медицинская помощь. После пережитого стресса у животных останутся расстройства и страхи. Кроме того некоторые питомцы, несмотря на молодой возраст, лишились зубов, пережили инсульты. В конце октября приставы примут решение, что делать со шпицами. Пока о дальнейшей судьбе спасенных говорить рано.