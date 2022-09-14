Телеканал «Арктик-ТВ» совместно с сообществом «Регион 51» запускает конкурс рисунков на тему «Россия –многонациональная страна»

Ясмина Ибрагимова – одна из участниц конкурса. Ей 8 лет, о конкурсе ей рассказала мама, которая прочитала пост в сообществе «Регион 51». Девочка не первый раз участвует в творческих испытаниях и это не стало исключением.

На рисунке Ясмина решила изобразить саамов, ведь в школе им рассказывали историю этого малого народа. Юный автор в свой рисунок вложила душу и кончено наделила смыслом.

Ясмина Ибрагимова, участница конкурса «Россия-многонациональная страна»: «Чтобы жили все спокойно, чтобы не было войны, чтобы наш город был хорошим, чтобы ничего не происходило плохого, чтобы мир был в гармонии».

Знает Ясмина не только о жизни саамов, но и о других народах. Её папа родом из Азербайджана и девочка хорошо знакома с культурой и традициями южной республики.

- У них Новый год отмечается не зимой, а весной, - делится своими знаниями Ясмина. - Также к свадьбе там больше ведётся подготовка, невесту с женихом очень много надо поддерживать, помогать им, им дарят очень много подарков.

В конкурсе рисунков ребят тоже ждут подарки. Победители получат беспроводную колонку, квадрокоптер или беспроводные наушники.

Участникам от 7 до 17 лет необходимо поразмышлять на тему, почему, несмотря на все наши различия, мы являемся гражданами одной большой страны. Рисунок необходимо сфотографировать либо отсканировать и загрузить в альбом по возрастным категориями. Работы принимаются до 18 сентября включительно.

20 сентября состоится награждение победителей. Правила конкурса указаны в сообществе «Регион 51».