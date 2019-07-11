Телеканал «Арктик-ТВ» утихомирил шумных рабочих

В доме № 45 на улице Сафонова в Мурманске появились беспокойные соседи. Жильцы вот уже несколько дней ругаются с бригадой ремонтников, которые методично что-то ломают, сверлят и сколачивают в помещении на первом этаже. Кто нанял рабочих, какая организация в итоге появится в доме, - неизвестно, однако, квартировладельцы опасаются за целостность и устойчивость здания.

Дом № 45 на улице Сафонова - небольшой, но густонаселённый. Квартиры здесь в основном однокомнатные, собственников много. И на прошлой неделе у жителей появились новые соседи. О себе владельцы обширного помещения заявили сразу и громко: гулом болгарок и перфораторов. Шум стоит такой, что в некоторых квартирах вибрируют кухонные гарнитуры и дребезжат стёкла, говорят люди. И если днём со звуками ремонта мириться мурманчане согласны, то вот по вечерам, а особенно в выходные, отсутствие тишины выводит жильцов из себя.

«В четверг здесь начались строительные работы, да такие шумно-гамные, что мы все всполошились, - делится с журналистами «Арктик-ТВ» Галина Михайлова, житель дома № 45 на улице Сафонова. - И стучат, и гремят, и дрелью работают. Уже у меня вот тут из окон видно, КамАЗов, наверное, 20 вывезено вот этого строительного мусора. И самое интересное, что никто не может объяснить и сказать, что происходит, что здесь будет. Мы просто все очень волнуемся, переживаем».

Переживают люди не только из-за шума, но и из-за целостности несущих стен дома в зоне ремонта. Дом старый и по нему местами уже змеятся трещины. Жильцы боятся, если строители будут вносить изменения в конструкции, здание рухнет. Кто хозяин строящегося объекта, кому можно адресовать волнующие граждан вопросы, мурманчанам непонятно.

«Суть в том, что они хотят узнать, кто купил это помещение, кому оно принадлежит, что здесь строят, - говорит Татьяна Ковалева, председатель общественного движения «Надежда России». - Узнать невозможно. Мы вчера ходили в управляющую компанию. У нас хорошая управляющая компания, «Альянс-сервис», но там отнекиваются, прямого ответа нам не дали на поставленные вопросы. Одно я точно уловила, что какая-то женщина выкупила это помещение».

С просьбой помочь разобраться в ситуации жильцы обратились к нашей телекомпании. Мы попытались узнать телефон владельца у строителей, которые ведут работы в доме. Но, безрезультатно. Те смогли сообщить только номер телефона их бригадира.

- Здравствуйте, меня зовут Артём, я главный редактор радиостанции «Рекорд» и телеканала «Арктик-ТВ». К нам обратились жители дома по улице Сафонова. Нам бы понять регламентированность работ, потому что они говорят, что вы и по выходным работаете, и в ночное время шум…

- Нет, нет.

- Нет такого?

Мужчина рассказал, что о строительных работах ночью ему ничего не известно и попытался убедить нас, что ремонт делается строго по закону и никакой угрозы для дома нет.

«Мы сегодня поговорили со всеми жильцами и решили, что напишем заявление в комитет имущественных отношений для того, чтобы выявить собственника и как-то регламентировать работу, - комментирует ситуацию Артём Кузьмин, главный редактор телеканала «Арктик-ТВ». - Люди не могут ни спать, ни отдыхать, в выходные дни работы ведутся практически круглосуточно и в 11 часов вечера только заканчивают. Мы сейчас видим всю картину, 7-й час вечера и работы не прекращаются. И так на протяжении каждого дня».

Правда, до заявлений дело так и не дошло. Владелец объекта сам связался с жителями уже спустя час после съёмки, успокоил их и пообещал впредь не производить шумных работ в выходные, а в будни работать только до 18.00.