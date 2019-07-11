На Северном флоте готовятся к проведению гонки героев «Заполярный рубеж»В День рыбака площадь перед Центральным стадионом профсоюзов освободят от автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.19 19:30

Телеканал «Арктик-ТВ» утихомирил шумных рабочих

В доме № 45 на улице Сафонова в Мурманске появились беспокойные соседи. Жильцы вот уже несколько дней ругаются с бригадой ремонтников, которые методично что-то ломают, сверлят и сколачивают в помещении на первом этаже. Кто нанял рабочих, какая организация в итоге появится в доме, - неизвестно, однако, квартировладельцы опасаются за целостность и устойчивость здания.

Дом № 45 на улице Сафонова - небольшой, но густонаселённый. Квартиры здесь в основном однокомнатные, собственников много. И на прошлой неделе у жителей появились новые соседи. О себе владельцы обширного помещения заявили сразу и громко: гулом болгарок и перфораторов. Шум стоит такой, что в некоторых квартирах вибрируют кухонные гарнитуры и дребезжат стёкла, говорят люди. И если днём со звуками ремонта мириться мурманчане согласны, то вот по вечерам, а особенно в выходные, отсутствие тишины выводит жильцов из себя.

«В четверг здесь начались строительные работы, да такие шумно-гамные, что мы все всполошились, - делится с журналистами «Арктик-ТВ» Галина Михайлова, житель дома № 45 на улице Сафонова. -  И стучат, и гремят, и дрелью работают. Уже у меня вот тут из окон видно, КамАЗов, наверное, 20 вывезено вот этого строительного мусора. И самое интересное, что никто не может объяснить и сказать, что происходит, что здесь будет. Мы просто все очень волнуемся, переживаем».

Переживают люди не только из-за шума, но и из-за целостности несущих стен дома в зоне ремонта. Дом старый и по нему местами уже змеятся трещины. Жильцы боятся, если строители будут вносить изменения в конструкции, здание рухнет. Кто хозяин строящегося объекта, кому можно адресовать волнующие граждан вопросы, мурманчанам  непонятно.

«Суть в том, что они хотят узнать, кто купил это помещение, кому оно принадлежит, что здесь строят, - говорит  Татьяна Ковалева, председатель общественного движения «Надежда России». - Узнать невозможно. Мы вчера ходили в управляющую компанию. У нас хорошая управляющая компания, «Альянс-сервис», но там отнекиваются, прямого ответа нам не дали на поставленные вопросы. Одно я точно уловила, что какая-то женщина выкупила это помещение».

С просьбой помочь разобраться в ситуации жильцы обратились к нашей телекомпании. Мы попытались узнать телефон владельца у строителей, которые ведут работы в доме. Но, безрезультатно. Те смогли сообщить только номер телефона  их бригадира.

- Здравствуйте, меня зовут Артём, я главный редактор радиостанции «Рекорд» и телеканала «Арктик-ТВ». К нам обратились жители дома по улице Сафонова. Нам бы понять регламентированность работ, потому что они говорят, что вы и по выходным работаете, и в ночное время шум…

- Нет, нет.

- Нет такого?

Мужчина рассказал, что о строительных работах ночью ему ничего не известно и попытался убедить нас, что ремонт делается строго по закону и никакой угрозы для дома нет.

«Мы сегодня поговорили со всеми жильцами и решили, что напишем заявление в комитет имущественных отношений для того, чтобы выявить собственника и как-то регламентировать работу, - комментирует ситуацию Артём Кузьмин, главный редактор телеканала «Арктик-ТВ». - Люди не могут ни спать, ни отдыхать, в выходные дни работы ведутся практически круглосуточно и в 11 часов вечера только заканчивают. Мы сейчас видим всю картину, 7-й час вечера и работы не прекращаются. И так на протяжении каждого дня».

Правда, до заявлений дело так и не дошло. Владелец объекта сам связался с жителями уже спустя час после съёмки, успокоил их и пообещал впредь не производить шумных работ в выходные, а в будни работать только до 18.00.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Юлия
11.07.19 15:22
Любопытно, как в правительстве Мурманской области могут работать такие чиновники, как зам.министра труда Веденеева Светлана Юрьевна, которая годами не оплачивает коммунальные услуги, в результате чего
Комментарий к новости:В Североморске открыли отделение дневного пребывания молодых инвалидов
Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее снижение финансовых результатов отмечается в сфере образования-PRO ВалютуКурс евро упал почти на 56 копеек, доллар просел на 80 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыВозраст повысили – в развитии пенсионной системы надобность отпала
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовал: 291 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика