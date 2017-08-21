Телеканал «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» составил рейтинг детских площадок Мурманска

Мурманчане присылали фотографии с положительными и отрицательными примерами. После онлайн-акции ситуация в некоторых дворах поменялась. Например, компания «Севжилсервис» сообщила в редакцию, что отремонтировала горки и качели на тех площадках, которые вошли в топ отрицательных примеров. Впрочем, справиться с проблемой со всеми местами отдыха детишек так быстро не получится.

Рейтинг площадок в официальной группе телеканала «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте» вызвал жилой отклик телезрителей. Список получился внушительным. Причем, примеры есть прямо противоположные.

На телерейтинг обратили внимание активисты регионального Народного фронта. Вместе мы отправились по адресам зрителей. Одинокая покосившаяся горка на улице Аскольдовцев впечатлила даже видавших многое «фронтовиков». Её только что покрасили. Но такая забота жителей не радует.

- У девочки застряла нога на горке, хорошо, что рядом были взрослые, - рассказывает Татьяна Ашихмина, мурманчанка. – Успели, вытащили. Была горка красная, а сегодня серая – перекрасили.

- Такие площадки надо закрывать, - считает Артём Марышев, руководитель регионального центра мониторинга благоустройства городской среды.

А вот в соседнем дворе - на улице Чумбарова-Лучинского - ситуация обратная. Здесь, управляющая компания накануне снесла детскую площадку.

Впрочем, у каждой медали две стороны. Управляющая компания объяснила, что площадка была признана опасной, а значит, её просто было демонтировать. Но это вовсе не значит, что ребята останутся без места для игр и отдыха. Теперь жители дома готовят заявку в администрацию города, чтобы благоустроить двор и установить здесь новую современную площадку. Стать участником программы может каждый, необходимо только желание жильцов.

После возведения площадки её возьмёт на баланс управляющая компания.

Но что же делать тем, у кото во дворе объект отдыха считается бесхозным, и ни одна УК не готова взять на себя ответственность? Вот, например, журналисты и общественники посетили одну такую площадку на Северном проезде.

Кто и когда установил эти конструкции, неизвестно. Однако, удалось выяснить, что площадка стоит на муниципальной земле. Теперь городским властям в судебном порядке придётся добиваться права распоряжаться ржавыми горками и сломанными песочницами.

- Ситуация здесь неоднозначная. Она бесхозная. Глава муниципального образования и глава администрации держат на контроле ситуацию с этой детской площадкой, - говорит Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. - Изменения здесь будут.

Сейчас власти активно занимаются инвентаризацией всех детских зон отдыха, с целью найти все бесхозные объекты на карте города. В решении их дальнейшей судьбы жители должны принимать активное участие.

Как бы то ни было, именно жители города имеют право и возможность заняться улучшением своего двора, уже сейчас принять участие в программе по благоустройству и созданию комфортной городской среды. Инициировать изменения может всего один человек, но провести собрание и получить согласие большинства все же придётся.

Чтобы в 2018 году обновили именно вашу детскую площадку по программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», заявку в администрацию нужно успеть подать уже до 19 сентября.