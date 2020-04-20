Телеканал «Арктик-ТВ» впервые провёл онлайн-трансляцию пасхальной службы

Впервые в нашем регионе пасхальное богослужение можно было посмотреть в прямом эфире. Трансляцию праздничной службы вёл телеканал «Арктик-ТВ». Увидеть её могли не только телезрители Мурманской области, но и пользователи соцсетей.

Из-за режима самоизоляции, который действует в Мурманской области, прихожан в храме было немного, все старались соблюдать дистанцию.

Ранее Митрополит Митрофан Мурманский и Мончегорский призвал православных верующих в праздник молиться дома и не подвергать себя и других опасности заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому увидеть четырехчасовую торжественную службу в Свято-Никольском кафедральном соборе города Мурманска можно было в прямом эфире по телевизору.

Запись богослужения доступна для просмотра в официальной группе «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».