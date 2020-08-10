Телеканал «Арктик-ТВ» запустил новый проект «Война в Заполярье»

Это цикл документальных фильмов из 8 серий о подвигах и героях, о неизвестных боях и любви под бомбёжками.

Данный проект - дань памяти не только людям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны в Заполярье, но и, например, оленям, которые возили для Красной Армии ценные грузы. Эти животные помогали в эвакуации раненых солдат с мест сражений. И даже получая травмы во время бомбежек, умирали олени бесшумно, не выдавая позиций.

Первая часть серии фильмов посвящена оленьим батальонам. Просмотреть ролик можно в официальной группе телеканала в социальной сети «ВКонтакте».