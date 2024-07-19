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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.24 19:30

Телекомпания «Арктик-ТВ» подводит итоги фестиваля уличного искусства «РОСТ»

Наша съёмочная группа узнала о самых интересных и необычных работах художников, приехавших со всей России творить в Заполярье.

Юрий Шачнев – это не только один из организаторов фестиваля «РОСТ», но ещё и уличный художник, чьи работы радуют мурманчан. В этом году мастера искусства вышли на новый уровень.

Юрий Шачнев, один из организаторов фестиваля «РОСТ»: «Мы каждый год ставим амбициозные цели, всегда стараемся сделать что-то новое и интересное, расширить форматы. И каждый раз это делать, конечно, очень непросто. Но на самом деле, всегда спасает именно работа с художниками, потому что все люди интересные, профессиональные, знают своё дело».

Так Юрий познакомился с Кириллом Ведерниковым из Вязников. Художник не первый год создаёт свои работы на улицах столицы Заполярья. Его работа «Восход», например, украшает дом на улице Профсоюзов в центре города. Мурал «Чудо-юдо» отсылает к русским народным сказкам, мотивы которых, также можно отследить во втором его произведении панно «Морская дева».

Кирилл Ведерников, уличный художник г. Вязники: «Сейчас я отношу себя больше к художникам-монументалистам, когда это делается в рамках уже согласованных историй, каких-то согласованных проектов. Я, по сути, не занимаюсь вандализмом нелегальным. Это было давно и это дало определенный старт, определенную специфику и определенный подход к делу».

В социальных сетях композицию Кирилла назвали барельефом, но это оказалось в корне неверно. «Дева» - это панно. 

Юрий Шачнев, организатор фестиваля «РОСТ»: «Есть множество видов скульптуры, собственно, на стенах. Есть горельеф, контррельеф и барельеф. Барельеф выполняется из единого материала. Это может быть высечено из камня, отлито из бронзы или гипса, а панно - это наборное произведение, оно выполнено из отдельных деталей, которые скреплялись уже вместе на какую-то основу».

Среди впечатляющих работ, представленных в центре города, и мурал Романа Мураткина из Серпухова. Мы запечатлели художника, когда он ещё трудился над картиной, сейчас она уже встречает и провожает всех, кто приходит на площадку автовокзала.

Роман Мураткин, уличный художник, г. Серпухов: «Я думаю, любому городу это не помешало бы, а тем более, если говорить о Мурманске. Это город северный. Если говорить о том, что у вас присутствуют полярные ночи и так далее, конечно, чем ярче город, тем интереснее, интереснее жить. Просто и ярче жить».

Сама работа – под стать месту. Ведь от автовокзала ежедневно тысячи жителей и гостей города уезжают и сюда же возвращаются вновь. 

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