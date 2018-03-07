«ТелеМамы» - о самых умных, талантливых и любимых мамах

У многих из нас самые яркие воспоминания связаны с детством, а в нашей семейной программе «ТелеМамы» мы всегда говорим о детях, поэтому впечатления от этого выпуска будут только положительные.

Современная мама – умна, образованна, красива и многофункциональна. Она умеет правильно распределять время и ресурсы, использует любую возможность дать ребёнку ещё больше знаний и любви. Именно такая героиня нашей постоянной рубрике «Мама в декрете» телеведущая Анастасия Лайтер. Она успевает всё и даже больше с двумя детьми. Своими жизненными хитростями Настя делится с телезрителями…

Смотрите 8 марта на телеканале «Арктик-ТВ» в 20.00 в программе «ТелеМамы» праздничный выпуск, посвящённый самым милым, самым нежным, самым талантливым и самым любимым мамам в мире.