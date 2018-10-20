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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.18 19:00

ТелеМамы: Герои социального фотопроекта, как освоить новую профессию не выходя из декретного отпуска, енототерапия для взрослых и детей и другие интересности

Малыши-торопыжки – так называю детей, которые появились на свет раньше положенного срока. Сколько опасений и тревоги за будущее детей испытывают родители. К счастью, возможности современной медицины позволяют выходить малышей, родившихся весом всего 500 граммов. Любовь и забота творят настоящие чудеса. В этом убеждены участники фотопроекта, главные герои которого, подросшие малыши-торопыжки.

Освоить новую профессию не выходя их дектерного отпуска – возможно! Главное - желание! Моя коллега, мама двоих сыновей Анастасия Лайтер – собственным примером подтверждает - не надо бояться, и все получится! Сейчас Настя заканчивает обучение в международной школе моды. Мы встретились с Настей на фотосессии ее выпускной коллекции одежды.

Кстати, Анастасия Лайтер готова поделиться своим опытом освоения новой профессии не выходя из декрета.

Внимание! Программа «ТелеМамы» выходит за рамки телевизионного эфира! В нашем аккаунте в соцсети инстаграмм мы запускаем инстамарафон – «Мама в деле». И приглашаем наших подписчиков и телезрителей присоединится к движению мам нового времени - активных, любящих свою семью, самих себя и стремящихся к достижению целей!

А вы любите читать сказки? Мы с моим сыном Сашей просто обожаем! У нас даже традиция есть – в воскресение идем в книжный магазин за новой сказочной историей. Бывает, что книги я покупаю и через интернет – тогда Сашу ждет сюрприз!

Кстати, в нашей домашней библиотеке есть несколько книг мурманских писателей – Катерины Панфиловой и Олега Бундура. Недавно мы познакомились с еще одной заполярной сказочницей - Татьяной Березюк. Знакомьтесь и вы.

Сказочница Татьяна Березюк дарит свои книги нашим зрителям и подписчикам группы в контакте. Главное условие сделать репост записи о розыгрыше. Уже в следующей программе мы определим трех победителей с помощью генератора случайных чисел. Все подробности - в группе «ТелеМамы» в контакте.

Острая, но короткая мордочка, стоячие уши, длинный полосатый хвост и максимум обаяния. Еноты названы самыми милыми животными на земле. 6 забавных веселых енотов-полоскунов поселились в «Енотополисе». И приглашают к себе в гости.

Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграмм, там стартует марафон «Мама в деле» и принимайте участие в розыгрыше замечательных книг от Татьяны Березюк в контакте. Желаю вам всего доброго, и обнимайте детей чаще!

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