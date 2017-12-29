ТелеМамы: Каждая мама умеет читать сказки!

Две актрисы, тележурналисты, радио и телеведущие – участницы проекта «Мамины сказки» хорошо знакомы и большим, и маленьким мурманчанам. Но прежде всего, они мамы и это, пожалуй, их главная профессия. А читать сказки детям перед сном или вместо сна – добрая традиция, которой следуют все без исключения.

Актриса, дважды мама Анна Будовская, не раздумывая, согласилась на участие в проекте. У Катерины Ефремовой своя история со сказками. Практически каждый день она перевоплощается в сказочных персонажей на сцене Мурманского областного театра кукол. Однажды ей в руки попалась книга Сергея Седова «Сказки про мам» – так появился спектакль и концертная программа. А самый преданный поклонник Катиного творчества - сын Данил.

Сказка про отважного малыша Пингвинёнка обязательная к прочтению всем мамам мальчиков! У Анастасии Лайтер их двое, братья-пилоты. Илья и Ярослав заслушиваются сказками каждый вечер, но для проекта мама Настя выбрала свою любимую с детства книгу.

Телеведущая «Арктик-ТВ» Екатерина Новикова, благодаря участию в проекте, тоже окунулась в детство. «Дом из мороженного» любимого итальянского писателя Джанни Родари перечитывала снова и снова. Теперь с особым вкусом читает весёлую историю четырёхлетнему Саше.

В проекте «Мамины сказки» есть и радиомама. Её голос каждый день слышать тысячи мурманчан. У Сони Баженовой две дочери - Арина и Мария. Они уже читают свои книги, но когда были малышками, с удовольствием слушали сказками Владимира Сутеева. Эта книга теперь бережно хранится в большой домашней библиотеке.

Волшебные истории проекта «Мамины сказки» – все абсолютно разные – народные, сказки зарубежных писателей и современных авторов. Английскую сказку в стихах выбрала Дарья Монастырева. Загадочный персонаж «Груффало» - сейчас любимый герой её двухлетней Варвары. Ну, как тут взять другую книгу.

Смотрите и слушайте все волшебные истории в новогоднем эфире телеканала «Арктик-ТВ». И помните, каждая мама умеет читать сказки!