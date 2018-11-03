«ТелеМамы»: Объявляем итоги марафона «Мама в деле», запускаем новую рубрику «Папа может»

У большинства людей самые яркие воспоминания связаны с детством, а в нашей семейной передаче мы всегда говори мы о детях. Поэтому впечатления и воспоминания от этого выпуска будут только положительные. Здравствуйте, я Екатерина Новикова, в эфире программа «ТелеМамы».

«ТелеМамы» вышли за рамки телевизионного эфира - в социальной сети «Инстагрмм» состоялся первый марафон «Мама в деле». А кто стал его победителем - узнаете в новом выпуске.

«Папа может» - и гвоздь забить, и десерт приготовить. Премьера рубрики, главные герои которой отцы семейств!

Чемпионы с пелёнок. Мы побываем на тренировке у самых маленьких мурманских пловцов. А ещё узнаем о том, как правильно одеть ребёнка зимой, какие растения поставить в детской комнате.

«Мама в деле» - первый марафон от программы «ТелеМамы», который мы проводили в нашем аккаунте в социальной сети «Инстаграмм». В течение недели 6 спикеров делились своими знаниями, заряжали позитивом. И вот наш марафон завершён!

- Когда запустите следующий марафон? – такой вопрос уже задают подписчики нашего аккаунта. Спасибо за то, что даёте обратную связь, для нас она очень важна. И я с радостью сообщаю, что второй марафон от программы «ТелеМамы51» уже в разработке. Следите за анонсами, чтобы не пропустить старт марафона.

А вы знаете, что в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин? Этот праздник утвердили в 2000 году. Поэтому не забудьте поздравить своих дорогих сыновей, пап, дедушек. И так совпало, что сегодня я представляю вашему вниманию новую рубрику «Папа может».

«Папа может» - новая рубрика, поэтому я ищу героев. И приглашаю к участию активных пап поделиться своими лайфхаками по воспитанию детей.

В последний месяц осени в Мурманск пришла зима. Пора менять осенний гардероб на зимний. И тут у родителей возникает вопрос, а как одеть ребёнка, чтобы он не замерз, не вспотел и мог свободно активно двигаться? Принцип многослойности в одежде поможет решить эти задачи. В рубрике «Полезно знать» выбираем термобельё и поддеву.

Через месяц на широте нашего региона наступит полярная ночь. Чтобы пережить тёмное время максимально комфортно, врачи советуют и взрослым и детям заранее начинать принимать витамины, поменять режим дня - раньше ложится спать и заниматься спортом.

Грудничковое плавание – это не модный современный тренд. Этому направлению уже более 80 лет. Едва малышу исполнился месяц – его уже ждут на водных процедурах. А заниматься веселее всей семьей.

Студия грудничкового плавания заботится о маленьких мурманчанах и дарит подарки. выиграть сертификат на занятия в бассейне для малышей может каждый.

А прямо сейчас подведем итоги конкурса репостов, который мы проводили совместно с детским писателем-сказочницей Татьяной Березюк.

Напомню, для участия в конкурсе необходимо было выполнить два условия: подписаться на сообщество «ТелеМамы» и издательство «Добрый великан», сделать репост. Отмечу, среди сделавших репост оказались не только мурманчане, но жители других регионов. Прямо сейчас определим четырёх победителей: 1 приз – книга «Между небом и землёй» достаётся» Вере Биктимировой из Казани. Книга «Добрый великан» отправляется Наталье Раскумандриной в Вологду. Сказку «Новогодняя история» получает мурманчанка Наталья Фишер. Спецприз от программы «ТелеМамы» – набор «Умные липучки» - достаётся Анастасии Репиной.

Поздравляем счастливчиков! А о том, как получить подарки, напишем в личном сообщении «ВКонтакте».

Дети цветы жизни – эту простую истину знает каждый родитель. Наши цветочки-василёчки при правильно уходе будут и радовать своими успехами и расти в полную силу. Ну а мы - родители должны создать благоприятный климат и этому, в том числе, способствуют комнатные растения.

Цветоводы советуют поставить в детскую комнату каланхое, фиалку и хлорофитум, которые не прихотливы в уходе, а главное, все эти цветы очищают воздух. А ещё отлично подойдут цветочные композиции с необычными растениями, которые можно создавать вместе с ребёнком