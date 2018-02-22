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День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.18 19:00

ТелеМамы: Праздничный февраль не даёт нам расслабиться

Самые яркие воспоминания всегда связаны с детством, а в нашей семейной программе «ТелеМамы» мы всегда говорим о детях. Поэтому впечатление от этого выпуска будут только положительные. Здравствуйте, в эфире «ТелеМамы».

Февраль богат на праздники. В этом месяце мы 23 февраля поздравляем наших мужчин  с Днём защитника Отечества, 14 февраля – признаемся друг другу в любви, кто-то отмечает Новый год по китайскому календарю. А 6 лет назад появился ещё один праздник - День дарения книг!

Интересно, что его идея принадлежит маме троих детей, американке Эмми Бродмур. Однажды её сын спросил: «Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?». Миллионы людей по всему миру подхватили эту идею. А «Арктик-ТВ»  вместе со зрителями программы присоединяются к благотворительной акции.

«Арктик-ТВ» единственный канал на мурманском телевидении, который производит программы для юных зрителей и с их непосредственным участием.  Дети читают стихи к праздникам, рассказывают истории обо всём на свете в программах «Умка» и «Хорошие новости».

«Азбука ЖКХ» новый  познавательный проект. О чём на этот раз расскажут всезнайки, узнаете прямо сейчас.

Нарисовать рисунок на любую тему – такая задача стоит перед юными художниками проекта «Ангелы среди нас». А дальше к процессу подключаются профессиональные наставники – преподаватели изостудий и художественных школ Мурманска.

В результате совместного творчества получается  уникальная картина! Второй сезон проекта стартовал в ноябре прошлого, сегодня  знакомьтесь с  новой творческой командой.

А теперь о главной теме выпуска. 23 февраля - День защитника Отечества. Этот праздник давно стал настоящим мужским праздником, и мы с любовью поздравляем своих защитников, независимо от и профессии и возраста.

А как воспитать настоящего мужчину? Ответ на этот вопрос знают организаторы «Школы мужества», о которых наши журналисты расскажут прямо сейчас.

Специально к Дню защитника Отечества в группе соцсети «ВКонтакте» программы «ТелеМамы» стартовал фотоконкурс. Делитесь фотографиями своих любимых защитников и получайте подарки.

Что подать к праздничному столу любимым мужчинам? Этим вопросом  задается, пожалуй, каждая хозяйка.  Ведь так хочется и накормить, и порадовать, и удивить! Вместе с участницей многих наших программ Леной Бурченковой  мы решили  приготовить классическое мужское блюдо, но по-новому рецепту. Смотрите наш мастер-класс

На этом выпуск программы «ТелеМамы» завершён. Подписывайтесь на аккаунт «ТелеМамы51»  в социальной сети «Инстаграмм» и принимайте участив в фотоконкурсе  в нашей группе «ВКонтакте». 

 

 

Комментарии

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