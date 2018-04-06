ТелеМамы: Самые яркие воспоминания у нас чаще всего связаны с детством

Социологи сравнили материнство с работой на 2,5 ставки. Учёные провели исследование и выяснили, что день женщины, которая полностью посвятила себя воспитанию детей, начинается в 6 часов, а заканчивается в 22. У неё нет выходных, поэтому рабочая неделя составляет примерно 100 часов, тогда как обычный работник в неделю проводит на рабочем месте около 40 часов в неделю.

Но, несмотря на все заботы и хлопоты о семье, женщины находят время помогать другим. Наш первый сюжет - о мурманчанках, которые делаю доброе, полезно и уникальное дело.

В Бразилии в одном из госпиталей работает танцующий доктор. Акушер-гинеколог Фернандо да Кунья буквально за несколько минут до родов танцует с будущими мамочками под зажигательные песни.

Сколько игрушек надо ребенку? На этот вопрос мало кто ответит. Это то же самое, что ответить на вопрос, сколько подарков надо для счастья. Но нам родителям важно помнить, что игрушка не только предмет для игры,

она помогает ребёнку познавать окружающий мир, служит для умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания.

ТелеДети - Саша и Полина протестировали несколько развивающих игр и, скажу я вам, целый час пролетел для них незаметно, увлекательно и весело!

Как мне всё это надоело! Наша квартира мне телевизионную передачу напоминает «Что? Где? Когда?». Не поймёшь, что и где валяется, когда всё это кончится! Так возмущалась мама дяди Федора из всеми любимого мультфильма «Простоквашино». Кстати, в начале апреля вышли новые серии популярного мультфильма, но об этом я расскажу чуть позже.

А ситуация с беспорядком в квартире, как я думаю, знакома многим мамам, да что скрывать, и мне тоже! Но, порядок в доме, где растёт ребенок, это возможно! Прямо сейчас несколько полезных советов для того, чтобы в квартире воцарился мир порядка!

Но вернемся в «Простоквашино». Спустя 40 лет забавные истории из жизни дяди Федора, его семьи и друзей, возвращаются на экран. Киностудия «Союзмультфильм» представила первую серию мультсериала.

А вы дарите свои родным и близким подарки, сделанные своими руками? Со мной иногда такое случается. Например, на Новый год вместе с сыном Сашей я напекла печенье, упаковала его в нарядные коробочки и подарила их близким и друзьям. А недавно я познакомилась с мастерицей, которая делает вкусные букеты. Анна Федорова поделилась со мной секретами создания вкусной и полезной композиции. Впереди светлый праздник Пасха – вот вам готовая идея для подарка.

И это был последний сюжет сегодняшней программы. Все выпуски семейного проекта «ТелеМамы» можно посмотреть в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телеканала арктик-тв.РФ