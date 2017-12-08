Ёлки Мурманска ждут гостей в субботуВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»08.12.17 18:30

ТелеМамы: Учимся у «Супер мамы Заполярья», радуемся за «Ангелов среди нас»

Самые яркие воспоминания у большинства людей всегда связаны с детством, а в нашей семейной передаче мы всегда говорим о детях, поэтому впечатления от просмотра этого выпуска будут только положительные. Здравствуйте, в эфире программа «ТелеМамы».

Смотрите в этом выпуске: кто она - супер-мама Заполярья? Отправляемся в гости в большую семью Тамары Беловод. Познакомимся с новыми участниками проекта «Ангелы среди нас». Узнаем, как накормить маленького нехочуху полезными фруктами. И подведем итоги конкурса репостов.

Героиня нашей постоянной рубрики «Мама в декрете» Тамара Беловод. На конкурсе, приуроченном ко Дню матери, Тамара заслужила почётный титул «Супер-мама Заполярья». У Тамары 5 дочек, один сыночек и золотые руки.

Хорошие новости для всех заполярных семей. С начала следующего года в России начнут действовать дополнительные меры поддержки. Программа материнского капитала продлена, а региональное правительство поддержит молодых северянок.

На широте Мурманска наступила полярная ночь. Только 11 января мурманчане встретят долгожданный рассвет. В этот непростой период медики рекомендую больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины, а в рацион обязательно включить больше овощей и фруктов.

Но что делать, если ребёнок не жалует вниманием яблоки, апельсины и груши? Опытные мамы советуют – предлагать нехочухе фрукты небольшими порциями или оригинально оформить десерт. Прямо сейчас мы проведём мастер-класс.

А сейчас время подарков. Редакция «Арктик-ТВ» готова подвести итоги конкурса репостов, который стартовал в группе «ТелеМамы» в социальной сети «ВКонтакте».

Героиня проекта «Ангелы среди нас» Полина Романова наша давняя знакомая. Девочка уже принимала участие в проекте год назад. К участию во втором сезоне юная художница готовилась заранее. Нарисовала эскиз во время летнего отпуска. Своё впечатление от заката Полина решила подарить любимой маме. Если ваш особенный ребёнок любит рисовать, то  мы с удовольствием с ним познакомимся. Заявку на участие в проекте «Ангелы среди нас» можно отправить в нашу группу в соцсети «ВКонтакте»  или позвонить в редакцию «Арктик-ТВ» по телефону 70-13-70.

Подписывайте на наш аккаунт в Инстаграме. Я жду ваших интересных предложений и идей. Давайте делать «ТелеМамы» вместе!

На этом у меня все. И обнимайте своих детей чаще!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 167 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Любопытный
06.12.17 16:53
Прав мужик, наверное... На фоне ликвидации всяких лишних и ненужных ВУЗов создание МАГУ - полная чушь. Ну, какой это университет? Что за преподавательский состав? Очередной Пункт выдачи липовых никому
Комментарий к новости:Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
Любопытный
06.12.17 16:47
Не исследовательский институт, а какая-то криминальная структура... То директора под суд отдают, то какие-то бешеные деньги отмывают через хлам-пароходы...
Комментарий к новости:Тень «Михаила Порошенко» нависла над судном «ПИНРО-1»
Лидия
03.12.17 03:05
Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПришла зима, цены на овощи пошли в рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос снизился на 1 копейку, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика