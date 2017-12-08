ТелеМамы: Учимся у «Супер мамы Заполярья», радуемся за «Ангелов среди нас»

Самые яркие воспоминания у большинства людей всегда связаны с детством, а в нашей семейной передаче мы всегда говорим о детях, поэтому впечатления от просмотра этого выпуска будут только положительные. Здравствуйте, в эфире программа «ТелеМамы».

Смотрите в этом выпуске: кто она - супер-мама Заполярья? Отправляемся в гости в большую семью Тамары Беловод. Познакомимся с новыми участниками проекта «Ангелы среди нас». Узнаем, как накормить маленького нехочуху полезными фруктами. И подведем итоги конкурса репостов.

Героиня нашей постоянной рубрики «Мама в декрете» Тамара Беловод. На конкурсе, приуроченном ко Дню матери, Тамара заслужила почётный титул «Супер-мама Заполярья». У Тамары 5 дочек, один сыночек и золотые руки.

Хорошие новости для всех заполярных семей. С начала следующего года в России начнут действовать дополнительные меры поддержки. Программа материнского капитала продлена, а региональное правительство поддержит молодых северянок.

На широте Мурманска наступила полярная ночь. Только 11 января мурманчане встретят долгожданный рассвет. В этот непростой период медики рекомендую больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины, а в рацион обязательно включить больше овощей и фруктов.

Но что делать, если ребёнок не жалует вниманием яблоки, апельсины и груши? Опытные мамы советуют – предлагать нехочухе фрукты небольшими порциями или оригинально оформить десерт. Прямо сейчас мы проведём мастер-класс.

А сейчас время подарков. Редакция «Арктик-ТВ» готова подвести итоги конкурса репостов, который стартовал в группе «ТелеМамы» в социальной сети «ВКонтакте».

Героиня проекта «Ангелы среди нас» Полина Романова наша давняя знакомая. Девочка уже принимала участие в проекте год назад. К участию во втором сезоне юная художница готовилась заранее. Нарисовала эскиз во время летнего отпуска. Своё впечатление от заката Полина решила подарить любимой маме. Если ваш особенный ребёнок любит рисовать, то мы с удовольствием с ним познакомимся. Заявку на участие в проекте «Ангелы среди нас» можно отправить в нашу группу в соцсети «ВКонтакте» или позвонить в редакцию «Арктик-ТВ» по телефону 70-13-70.

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На этом у меня все. И обнимайте своих детей чаще!