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День за днём с «Арктик-ТВ»08.03.18 19:00

ТелеМамы: Восхищаемся, делимся воспоминаниями, готовим завтрак и поздравляем любимых мам

У многих из нас самые яркие воспоминания связаны с детством, а в нашей семейной программе «ТелеМамы» мы всегда говорим о детях, поэтому впечатления от этого выпуска будут только положительные.

Современная мама – умна, образованна, красива и многофункциональна. Она умеет правильно распределять время и ресурсы, использует любую возможность дать ребёнку ещё больше знаний и любви. Именно такая героиня нашей постоянной рубрике «Мама в декрете» телеведущая   Анастасия Лайтер. Она  успевает всё и даже больше с двумя детьми. Своими жизненными хитростями Настя делится с телезрителями…

Смотреть мультфильмы детям или не смотреть? Известный семейный психолог Светлана Ройз недавно высказала мнение по поводу развивающих мультфильмов. В рутинной маминой ежедневной работе и заботах  мультистории, порой, настоящий глоток свежего воздуха, считает она.

Главное, чтобы мультфильмы не нарушали психику ребёнка и расширяли его кругозор. А прямо сейчас - пятерка лучших развивающих мультфильмов. Внимание на экран.

В моем детстве, в конце 80-х прошлого века, у меня была самая настоящая коляска для кукол. Большая, из красно-белого дерматина, с откидным капюшоном. А ещё деревянный кукольный дом, в котором жили мои пупсы. И это было предметом зависти подружек. Сейчас завидую я – у современных девочек такой выбор игрушек, что диву даёшься. А мои взрослые подружки, теперь создают красивый кукольный мир для маленьких принцесс.

Наш социальный проект совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска – продолжается. В первый весенний день наша редакция познакомилась с новыми участниками проекта. На съёмочную площадку пришёл юный художник Миша вместе с папой. Задача перед мужчинами была поставлена ответственная  - нарисовать поздравительную открытку маме. Что же получилось в итоге – смотрите новую историю одной картины. 

В эти праздничные выходные каждая женщина, я уверена, мечтает о том,  чтобы домашние дела и заботы решались сами собой.  Исполнить такое желание вполне реально, если, например, муж и дети возьмут на себя обязанности по приготовлению, ну хотя бы завтрака.  Накануне 8 Марта журналисты «Арктик-ТВ» посетили мастер-класс в одной кулинарной студии. И скажем вам, что завтрак, который приготовили дети, оценят все мамочки!

Главные слова поздравлений в этот весенний праздник звучат от детей. Трогательные признания вызывают улыбку, а сердце переполняет любовь, так как  каждый малыш гордо заявляет: «Моя мама лучше всех на свете!»

Редакция «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет всех женщин с прекрасным весенним праздником. Пусть в ваших  сердцах  живёт любовь, а родные и близкие будут всегда рядом! Удачи, счастья и вдохновения!

 

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