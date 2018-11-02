«ТелеМамы» вышли за рамки телевизионного эфира - в социальной сети «Инстагрмм» состоялся первый марафон «Мама в деле». А кто стал его победителем - узнаете в новом выпуске.

«Папа может» - и гвоздь забить, и десерт приготовить. Премьера рубрики, главные герои которой отцы семейств!

Чемпионы с пелёнок. Мы побываем на тренировке у самых маленьких мурманских пловцов. А ещё узнаем о том, как правильно одеть ребёнка зимой, какие растения поставить в детской комнате.