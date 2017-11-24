ТелеМамы: Я свяжу тебе жизнь из весёлой меланжевой пряжи

Любая большая семья мечтает о большом собственном доме. Таком, где у каждого есть своя уютная комната, где пахнет ароматной выпечкой, а в просторной гостиной вместе с многочисленными родственниками и друзьями, за круглым столом отмечают праздники.

Семья мурманчан Шибаевых свой дом мечты уже построила. Точнее, его уменьшенную копию. В двухэтажном коттедже всё продумано до мелочей – у каждой комнаты свой стиль, кухня с диско-зоной, в гостиной камин, даже вязанка дров подготовлена.

Вот только с чего начать большую стройку? Ответ на этот вопрос мама Оля отправилась искать в Интернете. На одном из строительных форумов стартовал Всероссийский конкурс «Дом за год». Его победителю достанется большой современный дом. Он строится в подмосковном посёлке, со всеми коммуникациями - газ, вода, электричество, телефон и интернет. Одним словом, заезжай и живи.

Больше 12 тысяч человек со всей России подали заявки на участие в этом конкурсе. С февраля по октябрь в семье мурманчан царила творческая атмосфера: мама писала стихи и отчёты о заданиях, старшая дочка Виктория – фотографировала и делала коллажи, Никита и Даря – строили макет дома, папа монтировал видео-ролики. 20 конкурсных заданий Шибаевы выполнили на максимальное количество баллов и вышли в финал конкурса.

Сейчас идёт второй этап конкурса - «Народное голосование». Подарить частичку своей доброты и поддержать многодетную мурманскую семью Шибаевых может каждый. Кстати, имена детей: Виктория, Никита и Дарина – все означают «победитель», возможно, что это чудесное совпадение станет для семьи решающим.

Заполярные мамочки – настоящие супер-мамы! Участницы большого творческого конкурса, вот уже больше месяца подтверждают этот статус. Они успевают воспитывать детей и вести домашнее хозяйство, следят за собой, уделяют внимание мужу и находят время для интересного общения.

Спортивные занятия и встречи с психологами, мастер-классы по рукоделию и макияжу, семейные фотосессии. Мамочки учились у профессионалов своего дела, осваивали новые премудрости, например, создание видео-ролика.

Кристина Серденко, мама полуторагодовалой Виктории, сейчас ждёт второго малыша. Интересное положение вовсе не помеха для активного образа жизни, а участие в конкурсе помогает отвлечься от повседневных забот.

Более 100 северянок отправили заявку на участие в творческом конкурсе. До финала дошли 20 участниц. Среди них мамочки, у которых пока один малыш, мамы двойняшек и мультимамы.

Современные бабушки тоже не отстают. Мастер-класс от студии анимации впечатлил всех без исключения участниц конкурса. В результате совместного творчества появился трогательный мультфильм на стихи Валентины Беляевой про мамину любовь.