«Телемамы51» научат хорошему и не дадут заскучать

Раз уж все мы вынуждены оставаться на самоизоляции длительное время, то очень хочется, чтобы эти недели были полезными и не скучными. Поэтому для всех родителей Заполярья Катерина Новикова вместе с активными мамами запустила инста-марафон.

Мама в деле - «на домашке» – инста-марафон, который стартовал в аккаунте «Телемамы51». Это уже четвёртый марафон, который объединяет родителей нового поколения. Активных, позитивных, желающих получать новые знания и делиться своими идеями из жизни. Среди спикеров марафона мурманские мамы разных профессий - профессиональные педагоги мурманских центров развития, врачи, психологи, спортивные и творческие северянки. Все они проведут мастер-классы для детей, например, по рисованию или научат из фруктов создавать забавных животных, в прямом эфире поделятся рецептами полезных десертов, расскажут сказку, а ещё научат правильно организовать домашнее пространство. Словом, сделают так, чтобы время на домашке для детей и родителей было максимально наполнено позитивом и любопытными знаниями.

Все подробности смотрите в аккаунте «Телемамы51».