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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.05.21 19:30

Телемост «Мурман-Балканы» объединил общественных деятелей, писателей и журналистов из России, Болгарии, Сербии и Беларуси

Торжества, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, прошли и в Мурманской областной научной библиотеке.

Трудно поверить, что 35 лет некоторые представители общественности выступали против Дня славянской письменности. Но мурманскому писателю Виталию Маслову удалось возродить традиционные празднования после длительного забвения.

Телемост «Мурман-Балканы» в научной областной библиотеке объединил писателей, деятелей культуры и журналистов из России, Сербии и Белоруссии, а также Болгарии. Ведь, как известно, памятник Кириллу и Мефодию передали в дар мурманчанам жители именно этой страны. Монумент - четвертая авторская копия болгарского скульптора.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Это память о наших словесниках, наших писателях, о Маслове и всей его команде, которая открыла нам этот праздник».

Также во время встречи состоялось знаковое событие, Мурманская епархия и региональное Министерство культуры подписали соглашение о сотрудничестве.

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