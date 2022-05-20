Телемост, связавший города Полярный, Тихвин, Благовещенск и Зарайск, состоялся в музее города воинской славы

Юнармейцы с руководителями и музейными сотрудниками говори о маршале Советского Союза генерале Мерецкове – его жизни и боевом пути.

Сотрудничество между музеями городов Зарайска и Полярного продолжается уже почти десятилетие. Первая встреча тесно связала учреждения, в обоих хранится память о неординарной исторической персоне.

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Зарайские коллеги приехали сюда, так как нас связывает имя одного очень значимого воина-североморца командира 181-го отряда, дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова».

Леонов - уроженец Зарайска, но его боевой путь проходил именно в северных краях. О подвигах и жизни героя рассказывают в разных уголках нашей области.

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «В Североморске стоит корабль «Леонов» и благодаря зарайским сотрудникам музея-заповедника на этом корабле был открыт небольшой музей».

Но сегодняшний телемост посвящен ещё одной военной фигуре, сыгравшей немаловажную роль в ходе боевых действий, - маршалу Советского Союза Кириллу Мерецкову. На личном счету полководца разработка и проведение крупных боевых операций во времена Великой Отечественной войны. Он был одним из наиболее опытных командующих, способных успешно проводить операции в исключительно трудных климатических и физико-географических условиях. Он руководил Карельским фронтом, который тесно взаимодействовал в определенные периоды войны с Северным флотом.

Евгения Друзьяк, заведующий музеем Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Говоря об истории Северного флота, конечно, мы говорим и о Петсамо-Киркенесской операции, об участии Карельского фронта и моряков Северного флота в этой операции».

Звание маршала Советского Союза генералу армии Мерецкову было присвоено в октябре 1944 года. С его именем связаны победы советских войск под Ленинградом и Тихвиным.

Телемост, организованный Государственным музеем-заповедником «Зарайский кремль», объединил Полярный, Зарайск, Тихвин и Благовещенск.