«Телезвёздочки» - самая яркая группа «Академии телевидения» получает сертификаты о завершении обучения

Мурманская медиашкола «Академия телевидения» подвела итоги работы за три года и торжественно завершила специальный курс для детей участников СВО. Четыре месяца ребята бесплатно обучались в «Академии» азам журналистики, общались с корреспондентами, редакторами, создавали собственные видеопрограммы, сюжеты и ролики. Почётным гостем на мероприятии стал губернатор региона Андрей Чибис.

«Академия телевидения» в Мурманске открылась в 2021 году благодаря программе поддержки «Губернаторский старт» и огромному желанию автора проекта Анастасии Каревой. В основе журналистики - практика, опыт в этой профессии можно и нужно получать как можно раньше, считает директор медиашколы, основываясь на собственном творческом пути.

Анастасия Карева, директор «Академии телевидения»: «Идея была давно. Несколько лет я её вынашивала. Сама я с 12 лет журналист, занималась в кружке. И к 14 годам у меня уже были сотни публикаций. И как директор телеканала, я понимала, что нужно работать с кадрами. Чем раньше начинать работать, тем лучше.

Ученики «Академии телевидения» - это ребята разных возрастов. Есть и старшеклассники и первоклашки, кое-кто уже собирается связать свою жизнь с журналистикой и готовится к поступлению на профильный факультет. Поэтому практика в «Академии телевидения» для них - это наработка портфолио, которое понадобится в будущем. Программы за авторством ребят выходят в эфир на телеканале «Арктик-ТВ».

Рассказать, как на Севре жить, какие люди работают на благо региона, какие возможности открываются перед нами. Это то, что объединило работы учеников и стало идеей для нового проекта – телепрограммы «У нас на Севере». Этот медиапроект создавался при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области. Первыми авторами стали ученики специальных групп «Академии». Это дети участников СВО. Дебют был волнительный, а полученный опыт стал очень ценным.

Младшие ученики знакомились с работой волонтёров и сами прониклись идеей – творить добро и помогать нуждающимся. А их старшие коллеги – из другой группы – тем временем узнавали, какие на Севере есть возможности для получения дополнительного образования. Интересные места в Мурманске, спортивные достижения, работа организаций, обеспечивающих поступление в дома северян воды и тепла. Всё это стало основой репортажей и программ, созданных детьми. Они самостоятельно собирали информацию, практикуясь в технике интервьюирования. И уже, имея определенные навыки, воспользовались случаем и попросили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ответить на несколько вопросов. Этот диалог превратился в настоящую пресс-конференцию:

- Расскажите, как Вы ведёте контроль за школьным питанием?

- Периодически ем в столовой.

- В этом году я заканчиваю школу. Какие профессии будут востребованы в обозримом будущем?

- Иди на креативные индустрии.

Ребята так вдохновились беседой с губернатором, что предложили такие встречи сделать постоянными в телевизионном формате.

- Может быть, можно общую программу вместе с Вами создать?

- Давай, как в старые времена, вызовем к себе министра и спросим его, как вы контролируете уборку дворов?

А ещё ученики «Академия телевидения» узнали, что с Андреем Владимировичем Чибисом они в некоторой степени коллеги, у него тоже есть опыт в школьной журналистике. Не остались в стороне и маленькие «телезвёздочки». Да, им 6-7 лет, но вопросы главе региона они тоже задавали.

Андрей Чибис губернатор Мурманской области: «В десятом классе был предмет «Журналистика», нам пришла идея выпускать настоящую газету. В те времена не было компьютеров, нужно было писать материал от руки, самостоятельно его редактировать и находить деньги на печать. Это было целое приключение».

Встреча с губернатором завершилась неформальным общением. А мероприятие продолжилось торжественным награждением преподавателей за их труд по воспитанию подрастающего поколения. Их работу высоко оценило Министерство информационной политики Мурманской области.

Ольга Степакова, министр информационной политики Мурманской области: «Академия телевидения» - это тот проект, которым можно и нужно гордиться. Выражаю благодарность всему педсоставу и Анастасии Каревой».

Оксана Кузьмина, преподаватель «Академии телевидения»: «Что касается ребят, то на них больше всего производят впечатления экскурсии. Когда мы на практике оттачиваем своё мастерство. Так же пресс-конференции с известными людьми. Эти особенности больше всего запоминаются».

Ученики «Академия телевидения» и гости мероприятия, среди которых были и выпускники медиашколы, познакомились с работами друг друга. Ребята подготовили видеоролики и рассказали о том, как же проходило обучение для них.

- Мы еще не профессиональные журналисты, но обязательно ими станем. Обещаем.

Ученики групп детей участников СВО получили сертификаты о завершении курса. Но как это часто бывает в «Академии», решили не расставаться друг с другом и педагогами, и уже назначили съёмки на телеканале «Арктик-ТВ».

Ксения Михеевская, ученица «Академии телевидения»: «Я начала учиться, потому что очень хотела попасть на интересный кружок. Я многому научилась, мы много, где побывали. У нас была пресс-конференция с Сергеем Мякишевым, мы задавали ему вопросы. И он очень интересно на них отвечал. Я узнала много полезной информации».

Александр Кишмерёшкин, ученик «Академии телевидения»: «Больше всего понравилось в пожарной части, когда нам рассказывали про разные пожарные машины».

Ирина Кишмерёшкина, мама ученика «Академии телевидения»: «Да, пошагово мы чувствуем результаты. У ребёнка стала более связная речь. Его вопросы стали более структурированными. Он эти результаты показывает и в школе на занятиях по русскому и литературе. Результаты очень большие».

Сертификаты получили выпускники самой яркой группы «Академии телевидения» - «Телезвёздочки». Они также завершили обучение и, как и юные журналисты, обещают не расставаться с медиашколой и дальше, развивая свои таланты в самых разных направлениях.