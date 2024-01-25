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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.24 19:30

«Телезвёздочки» познают азы творческой работы артистов театра кукол

В младшем школьном возрасте полезные занятия с детьми – важная составляющая учебного процесса. Увлекательное занятие провели актёры Мурманского областного театра кукол в стенах медиашколы «Академия телевидения» для самой младшей группы проекта «Телезвёздочки».

В стенах «Академии телевидения» всегда шумно, ярко и разнообразно. В гости к ученикам медиашколы постоянно приходят интересные гости, которые делятся своим профессиональным опытом и взаимодействуют с ребятами. Стоит напомнить, что «Академия» – это не только про занятия с подростками, здесь занимается самая яркая младшая группа, которую ласково называют «Телезвёздочки».

В этот раз занятие для маленьких звёзд провели актрисы театра кукол Валерия Песнева и Елизавета Досаева. Девушки подготовили программу.

По их словам, игровая форма в таком возрасте для обучения юных северян крайне важна. Но хочется, чтобы дети с пользой провели это время и узнали что-то новое. 

Елизавета Досаева, актриса Мурманского областного театра кукол: «Сейчас мы посмотрим на работу речевого аппарата. Ребята научатся через упражнения правильно дышать, грамотно говорить. Это, в принципе, самое важное и самое основное в жизни человека – это дыхание».

«Отгонять комариков», рисовать носом фигуры, растягивать гласные звуки - это только часть заданий, которые увлекательно выполняли малыши.

Но самое интересное ждало их впереди! Актрисы учреждения культуры приоткрыли детям загадочную завесу театра.  

Елизавета Досаева, актриса Мурманского областного театра кукол: «Сегодня ребята познакомятся с теневым театром, увидят теневых кукол и попробуют создать что-то своё. Они посмотрят, как куклы сделаны. Мы можем им рассказать об этом, что-то показать. После чего, если ребятам будет интересно, они в домашних условиях смогут сами создать свой маленький театр».

Конечно, для многих такой опыт особенный, ребята с восторгом смотрели на творческий процесс.

София Адуенко, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось. Мы «отгоняли лицом комаров», грели руки… Там корабли, северное сияние».

Арина Усова, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось отгадывать разные фигуры. Например, утята с мамой и чайки».

Корабль, уточки, кит, гром, холмы. В реквизите была даже маленькая копия памятника «Алёша». Однако, больше всего эмоций вызвало северное сияние. Ведь оно получается так красиво, а сделать его дома, как оказалось, достаточно просто, если знаешь как.

София Хохрова, учащаяся «Академии телевидения»: «Мне понравилось, что сегодня мы играли в театр теней. Там были разноцветные бумажки, чтобы было северное сияние».

И полезно, и интересно – такое впечатление осталось от урока. Что ж, впереди у «телезвёздочек» ещё больше гостей и новых открытий!

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