Тело рыбака поднято из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов

Завершены поисково-спасательные работы в Терском районе, сообщают в региональном МЧС.

Напомним, 3 сентября в ведомство поступила информация о том, что во время рыбалки на Бабозере из лодки выпал мужчина, уроженец Варзуги. Расстояние от его населенного пункта до водоёма около 40 км.

В связи с тем, что местность в районе ЧП болотистая и труднопроходимая, спасателям добраться до пострадавшего автотранспортом не удалось. Было принято решение о привлечении вертолёта Ми-8.

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулась группа специалистов Мурманского Арктического аварийно-спасательного центра МЧС России. Водолазы два дня обследовали дно озера с помощью камеры и погружений. Обнаруженное тело мужчины поднято из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов.