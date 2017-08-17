Тело утонувшего ребёнка нашли спустя полтора месяца

В Мурманской области обнаружено тело мальчика, который трагически погиб в результате падения в реку.

8 июля во время прогулки с другом-сверстником 8-милетний мальчик упал в реку Нива. По словам очевидца, он не смог выбраться на берег и его быстро отнесло бурным течением в глубину.

Сотрудники следственного комитета, МЧС и волонтёры развернули поисково-спасательную операцию. Обследовали русло реки, окрестности, но поиски все же не увенчались успехом.

Вчера, 16 августа, на берегу острова Ламбин в Кандалакшском заливе местный житель обнаружил тело ребёнка.