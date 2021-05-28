42 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 23), Североморске (+ 4) и Кандалакшском районе (+3).

Отталкиваясь от эпидемиологической картины прошлого года, некоторые специалисты ожидают падения заболеваемости COVID-19 в летний период. Однако это не значит, что можно отложить вакцинацию до осени, лучше сделать прививку сейчас, чтобы обеспечить себе защиту на период летних отпусков, рекомендует врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Радио Спутник». По его словам, тем, кто примерно полгода назад уже перенёс COVID-19, сейчас тоже лучше сделать прививку. Это не только даст шанс защититься от возможного повторного заражения, но и поможет преодолеть постковидный синдром, отметил врач.