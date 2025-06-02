Фестиваль песен Иосифа Кобзона собрал лучшие голоса Кольского ЗаполярьяОперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с информации о произошедшей вчера атаке вражеских беспилотников на объекты в Мурманской области
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.25 19:30

Тема налёта украинских беспилотников на Мурманскую область была озвучена на оперативном совещании

Губернатор рассказал, что по итогам атаки погибших и пострадавших нет, а также напомнил правила поведения при виде БПЛА.

В прошедшие выходные страну потрясла новость об атаке дронов в нескольких регионах России. Мурманская область так же была в списке регионов, подвергшихся атаке.

О принятых мерах безопасности и рекомендациях при обнаружении беспилотников Андрей Чибис рассказал на еженедельном оперативном совещании.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу всех жителей сохранять бдительность, здесь не нужно ни в коем случае паниковать, бдительными нужно быть и оперативно информацию о подозрительных ситуациях, транспортных средствах, предметах надо сообщать по телефону 112».

Жертв и пострадавших от атак БПЛА в нашей области нет, на месте ЧП, в районе Оленегорска, работало ПВО и экстренные службы. Уже задержан ряд причастных к происшествию лиц.

Во многих воинских частях, расположенных на территории Заполярья, служат участники спецоперации. Для того чтобы ветераны СВО и их семьи могли быстро решить насущные вопросы, два года назад был создан госфонд «Защитники Отечества».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина для оказания всесторонней помощи участникам специальной военной операции, ветеранам СВО и членам их семей. Комплексная поддержка ветеранам создана по самым различным направлениям: от медицинской реабилитации до решения юридических вопросов, получения необходимых мер соцподдержки».

Поддержку в нашем регионе оказывают и ребятам, решившим получить высшее образование. Молодые северяне, набравшие высшие баллы по результатам ЕГЭ, при переходе на второй курс МАУ могут получить не только 100 тысяч рублей, но и ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 15 тысяч.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «В нашей Мурманской области стратегическим планом «На Севере – жить» уже определён топ приоритетных направлений для системы образования. В соответствии с этими направлениями выстраивается и приёмная кампания в колледжи и техникумы региона».

Мария Князева, первый проректор МАУ: «В настоящее время МАУ включает десять институтов и факультетов, два колледжа в городе Мурманск и три филиала в городах Полярный, Кировск и Апатиты. В рамках 32-х укрупненных групп направлений подготовки специальности реализуется 200 образовательных программ СПО и ВО. Из них 80% программ относятся к топ-20 образовательных направлений Мурманской области».

В МАУ в прошлом году набор на бюджет был полностью закрыт. Сейчас вуз находится на пути к созданию кампуса мирового уровня, в переоснащение вкладывают немало сил и средств. Делает всё, в том числе на федеральном уровне, чтобы профессиональное образование в Мурманской области было на уровне, а северяне оставались учиться и работать в регионе.

Среди абитуриентов и студентов немало спортсменов, которые неоднократно привозили в Мурманск кубки и медали. Для того, чтобы ребята за лето не растеряли форму, в регионе проведут около 30 спортивных событий.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Лето - это период ещё большого футбола, с него и начнётся программа летних событийных мероприятий. Футбольная команда «Север» в июне начнёт своё участие в чемпионате и кубке Северо-Запада по футболу. Первая игра выездная состоится 4 июня, в гостях наша команда сыграет с командой «Ленинградец».

Обсудили на оперативном совещании и тему ремонта дорог. Губернатор недоволен темпами работ в Мурманске, хотя в некоторых муниципальных образованиях, например, Александровске дефекты устранены на 100%.

Переделывают участки в рамках гарантийных обязательств за счёт подрядчиков.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Были составлены дефектовки, определены объёмы и подрядчики, которые работают в рамках гарантийных обязательств, подрядчики или учреждения, которые подведомственны муниципалитетам, приступили к выполнению ямочного ремонта. На сегодняшний день ряд муниципалитетов завершили гарантийные обязательства, отработали со своими подрядчиками и все дефекты на гарантийных участках дорог устранены».

В Мурманской области продолжается дорожная кампания, которая включает 139 объектов в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года в регионе обновили более 7 миллионов квадратных метров дорог.

Так же в области продолжается голосование по объектам благоустройства и 57 тысяч северян уже сделали свой выбор.

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