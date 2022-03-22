Тема пандемии коронавируса по-прежнему важна для россиян

182 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (56), Мончегорске (45) и Кольском районе (17).

Более 40% россиян планируют продолжить носить индивидуальные средства защиты до мая 2022 года, несмотря на отмену масочного режима в ряде регионов. Каждый десятый планирует носить их до начала лета, сообщили ТАСС в пресс-службе «Rambler&Co» по итогам исследования. Ещё 40% опрошенных россиян считают необходимым продолжать соблюдать меры предосторожности. Из них подавляющее большинство (74%) отметили, что тема коронавируса по-прежнему важна, но стала менее заметной на фоне других новостей.

Опрос проходил на портале «Рамблер», охват составил более 300 тысяч пользователей.