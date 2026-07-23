Тема подготовки к отопительному сезону стала главной на заседании группы по контролю за работой управляющих компаний
Рабочая группа рассмотрела каждое выявленное предписание и по итогу отметила, что сейчас обязательства выполняются.
Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Приятно осознавать, что меньше жалоб от жителей стало, предписаний и представлений. Мы видим, что выполняются обязательства по ремонту подъездов, например, по Североморску в два раза увеличен объём по ремонту подъездов. В Мурманске и Североморске стараемся держать темпы не ниже прошлого года, объём ремонтов большой».
Вместе с тем на встрече её участники договорились синхронизировать объёмы работ по фонду капитального ремонта в Североморске и Малом Сафоново, так как на особом контроле сейчас стоят вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону.
Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «В прошлом году, как мы знаем, состояние было критичное. В этом году опережающими темпами уже идёт подготовка к отопительному сезону, проводятся работы по опрессовке, промывке систем отопления, работы по проверке подвальных помещений МКД в Мурманске и Североморске».
Алексей Канаев, генеральный директор управляющей компании: «После сегодняшнего совещания определились с объёмами работ, с которыми мы постараемся справиться, но первоначальная задача - подготовка к отопительному сезону, чтобы войти без аварий, чтобы все были с теплом».
По итогам совещания рабочей группой были выделены оставшиеся замечания, которые нужно устранить. Также необходимо проконтролировать, чтобы все дома были подготовлены к осенне-зимнему периоду.