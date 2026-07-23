Тема подготовки к отопительному сезону стала главной на заседании группы по контролю за работой управляющих компаний

На заседании по контролю за работой управляющих компаний под руководством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк рассматривали деятельность двух управляющих компаний. Ранее горожане жаловались, что сотрудники организаций некачественно исполняют свои задачи.

Рабочая группа рассмотрела каждое выявленное предписание и по итогу отметила, что сейчас обязательства выполняются.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Приятно осознавать, что меньше жалоб от жителей стало, предписаний и представлений. Мы видим, что выполняются обязательства по ремонту подъездов, например, по Североморску в два раза увеличен объём по ремонту подъездов. В Мурманске и Североморске стараемся держать темпы не ниже прошлого года, объём ремонтов большой».

Вместе с тем на встрече её участники договорились синхронизировать объёмы работ по фонду капитального ремонта в Североморске и Малом Сафоново, так как на особом контроле сейчас стоят вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «В прошлом году, как мы знаем, состояние было критичное. В этом году опережающими темпами уже идёт подготовка к отопительному сезону, проводятся работы по опрессовке, промывке систем отопления, работы по проверке подвальных помещений МКД в Мурманске и Североморске».

Алексей Канаев, генеральный директор управляющей компании: «После сегодняшнего совещания определились с объёмами работ, с которыми мы постараемся справиться, но первоначальная задача - подготовка к отопительному сезону, чтобы войти без аварий, чтобы все были с теплом».

По итогам совещания рабочей группой были выделены оставшиеся замечания, которые нужно устранить. Также необходимо проконтролировать, чтобы все дома были подготовлены к осенне-зимнему периоду.