Тема севера стала главной в искусстве мастера, пейзаж – любимым жанром

Речь идёт о стоявшем у истоков мурманского отделения Союза художников РСФСР мастере Николае Морозове, выставка картин которого открылась в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» на улице Софьи Перовской, 3.

Благодаря картинам мастера любой желающий и не чуждый искусству может отправиться в путешествие по Кольскому краю.

В Мурманске любители живописи могут посмотреть выставку Николая Михайловича Морозова, которая посвящена 95-летию со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации.

Оксана Третьякова, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «Мы отобрали самые яркие работы, которые передают красоту Мурманска».

Художник много путешествовал по Кольскому полуострову и, вдохновившись красотами Заполярья, переносил на холст сюжеты из жизни региона. В экспозицию вошли 43 работы автора, около половины из которых были написаны на холсте маслом, остальные – графические, акварелью на бумаге».

На открытие выставки пришли и коллеги Морозова по творческому цеху, когда-то делившие вместе с Николаем Михайловичем свои творческие радости и тяготы.

Анатолий Сергиенко, заслуженный художник России: «Мы были вместе, делали выставки, в мастерской спорили об искусстве».

Выставка будет открыта до 13 октября в Культурно-выставочном центре Русского музея, который располагается в здании областной филармонии.