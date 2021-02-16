Тёмная дорога требует большей осторожности и большего внимания

Безопасность детей на дорогах Мурманской области, а особенно в тёмное время суток, – важная тема, которую обсудили эксперты, представители министерств региона и ГИБДД во время интернет-конференции.

Согласно статистике, за 2020 год в области было зарегистрировано 846 ДТП. В них погибли 67 человек и более 1000 получили травмы. 35% аварий произошли в тёмное время суток.

Минтранс еженедельно с ГИБДД проводит анализ аварийности. С учётом этой статистики эксперты считают приоритетным развитие фото- и видеофиксации нарушений правил.

Начальник ГИБДД по Мурманской области Алексей Тарунин рассказал, что особое внимание уделяется соблюдению перевозок групп детей автобусами. И это, несмотря на то, что из-за пандемии они сократились почти в два раза. Одно из последних новшеств - светоотражающая маркировка автобусов, которая позволяет повысить заметность транспорта на тёмной трассе. Максимальное внимание уделяется техническому осмотру предрейсовому и послерейсовому, здоровью и отдыху водителей, а также контурной маркировке.