«Тёмная лошадка» - юные спортсмены из Мурманска взяли «бронзу» на первенстве по мини-футболу в Санкт-Петербурге

Первенство по мини–футболу в Санкт-Петербурге покорилось юным спортсменам из Мурманска. На соревнованиях ребята смогли взять «бронзу». Базой для «Юной Гвардии» стала 21-я школа, в зале которой несколько раз в неделю тренируются молодые футболисты. Но специально для нас, недавно взявшие «бронзу» на первенстве в Санкт-Петербурге спортсмены, провели игру в легкоатлетическом манеже. Это только кажется, что парни теряются посреди большого зала, играют юные «гвардейцы» уверенно и слаженно.

Андрей Стрелков, футболист: «У нас одна команда, мы понимаем друг друга с полуслова».

Вратарь и капитан команды Макар Лямке недавно получил травму, тем не менее, он с лёгкостью перехватывает мячи ещё на подлёте. Футболист не привык сдаваться и вообще планирует стать профессиональным игроком «Зенита». По его словам, любовь к мини-футболу у него и товарищей по команде зародилась в семье.

Макар Лямке, капитан команды: «Я хочу передать огромное спасибо нашим родителям, если бы не они бы не играли в футбол никогда в жизни».

А совсем недавно родители встречали их команду на перроне железнодорожного вокзала. Неплохое начало - на первых в своей карьере больших соревнованиях футболисты из Мурманска заняли третье место. Большой кубок – тому наглядное доказательство.

Победы куются в зале во время тренировок. Вот и теперь, после разминки, игроки делятся на две команды, так ребята отрабатывают тактику и учатся взаимодействовать друг с другом на площадке.

Юрий Кирюхин, тренер: «От нас этого никто не ожидал, тем более, что мы были «тёмной лошадкой на играх. Мы усердно трудились, работали. И я очень горд за пацанов».

Успех действительно окрылил мальчишек. Теперь команда готовится к новым соревнованиям, которые состоятся в марте в Казани.