Тёмные и пустые залы производят неизгладимое впечатление

Заметно опустел и недавно открытый в Мурманске комплекс «Плазма». Тому подтверждением является видео из Сети, которое опубликовали сотрудники ТРЦ.

Большая зона фудкорта с сотнями мест для посетителей полностью перерыта, тёмные залы производят неизгладимое впечатление. Впрочем, если задуматься, то чтобы восстановить работу, достаточно снять ограничительные ленточки и включить свет, как было раньше.