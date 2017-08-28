Тёмные силы пришли в «Город Солнца»

Депутат может потерять свое кресло после гулянки на фестивале.

Инцидент произошёл во время фестиваля «Город Солнца» под Кандалакшей. Напомним, на протяжении 15 лет на это мероприятие съезжаются поклонники палаточного образа жизни, этнической музыки, ярмарок и всевозможных мастер-классов по плетению фенечек и приготовлению ведических блюд.

Во время праздника, который прошёл недавно, разразился скандал. По словам организаторов, некоторые гости вели себя во время фестиваля вызывающе, распивали алкоголь и не реагировали на замечания охранников. Как выяснилось, один из самых буйных нарушителей оказался депутатом кандалакшского отделения ЛДПР, без стеснения козырявший своей должностью.

Благодаря широкой огласке с соцсетях и СМИ инцидент не остался не замеченным. В региональном отделении фракции решили разобраться в ситуации. Если истина на стороне оргкомитета фестиваля, то народному избраннику грозит исключение из партии.