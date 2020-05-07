Температурный контроль и тесты - против коварного вируса

На основных предприятиях в ЗАТО Александровск продолжают ежедневный температурный контроль. Приняты и другие меры для предотвращения распространения вируса. Например, волонтёры сдают тесты на коронавирус.

Ольга Ануфриева, сотрудник лаборатории ЛПУ филиала ЦМСЧ №5, г. Полярный: «В настоящее время начался забор из носа и зева для определения коронавирусной инфекции у волонтёров, имеющих контакт с группой риска».

Волонтёры, хоть и получают для работы средства индивидуальной защиты, находятся в группе риска. Они вынуждены посещать магазины и аптеки для покупки необходимых продуктов или медикаментов.

Небольшая партия проб и реагентов для выявления признаков заболевания Ковид-19 была закуплена и 10-ом судоремонтным заводом. Она отправлена сотрудникам медицинской части №120 Снежногорска.

На предприятии проводится ежедневный температурный контроль. Если во время проверки на проходной у кого-либо из заводчан обнаружат симптомы заболевания, то его немедленно направят в центральную медико-санитарную часть на обследование.

Пока ни одного случая заражения не выявлено.