Темпы вакцинации нужно наращивать

44 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 23), Апатитах (+ 5) и Кольском районе (+4).

План массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции уже выполнен в России более чем на 25%, однако, темпы нужно наращивать. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев. Он отметил, что в последнее время темпы вакцинации ускорились, однако, их всё ещё нужно наращивать. «Нам к сентябрю-октябрю нужно выйти на тот уровень вакцинируемых - это 60% населения, который поставлен для того, чтобы полностью иммунизировать нашу страну и избежать каких-то определенных скачков заболеваемости», - сказал Гриндев.

Замглавы Минздрава отметил, что с производством вакцины проблем нет.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.