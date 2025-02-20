Тему эффективности мер поддержки семей рассмотрели на круглом столе

Актуальный для всей страны вопрос демографии обсудили в Мурманске в рамках круглого стола. Участие в нём приняли сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева и министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Также в обсуждении участвовали эксперты «Фабрики демографических идей».

Ключевой фактор в улучшении демографической ситуации - это программы поддержки семьи и материнства. Прошлый год принёс немало нововведений, которые мотивируют супружеские пары к рождению детей.

Эффективность таких инструментов в нашем регионе оценивает «Фабрика демографических идей». Задача экспертов - анализировать имеющиеся в регионе барьеры, которые могут помешать семьям.

На данный момент в Мурманской области работает 27 мер поддержки, две из них – нововведение уже этого года. В частности – это проект «родовые сумки» – набор с предметами первой необходимости для будущих мам, который женщины получает при поступлении в родильные отделения. Набор включает 18 предметов, которые соответствуют современным требованиям, их перечень был сформирован совместно с профессиональным медицинским сообществом.

Ещё одной новой, а вернее расширением старой меры поддержки, стала «зарплата мамы».

Стоит отметить, что каждая мера поддержки проходит общественный контроль: опросы и приём предложений в рамках проекта «На Севере жить». Помимо этого, глава региона регулярно проводит встречи с населением для получения обратной связи.