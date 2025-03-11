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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.25 19:30

Темы Мурманского транспортного узла и Северного морского пути остаются в центре внимания федерального центра

На совещании по развитию МТУ под руководством Министра транспорта России Романа Старовойта обсудили ход реализации этого проекта.

Особое внимание на встрече было уделено запуску терминала «Лавна».

Также участники рассмотрели варианты увеличения пропускной способности инфраструктуры узла, в том числе под терминал для белорусских партнёров.

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