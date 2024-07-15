Темы совещания регионального правительства определили итоги поездки Андрея Чибиса в южные муниципалитеты Мурманской области

Вопросы подготовки сотрудников для Ловозерского ГОКа, закупки нового оборудования для районной больницы и ремонтов дорог, жилья и дворов обсудили на еженедельном оперативном совещании с Андреем Чибисом.

На прошедших выходных губернатор Мурманской области с рабочим визитом посетил Ловозерский район. На оперативном совещании Андрей Чибис озвучил принятые им во время этой поездки решения.

Важной темой стал вопрос подготовки кадров для Ловозерского ГОКа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас Ловозерский ГОК прошёл процедуру деприватизации. В соответствии с решением суда он перешёл в государственную собственность, дальше перешёл в Госкорпорацию «Росатом». Сегодня активно начинает развиваться, поэтому появляется большая потребность в кадрах».

Во время поездки глава региона отметил, что горно-обогатительный комбинат развивается, поэтому растёт необходимость в квалифицированных кадрах. Андрей Чибис поручил региональному Министерству образования и науки в ближайшее время разработать предложения по подготовке специалистов по этому профилю.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Либо на действующих мощностях колледжа в Ловозерском районе или в Оленегорске. Надо посмотреть внимательно в соответствии с профилем, либо другие предложения. Прошу это сделать оперативно, незамедлительно».

Кроме того, глава региона отметил необходимость покупки двух стоматологических установок и физиотерапевтического аппарата для Ловозерской ЦРБ.

Андрей Чибис поручил установить остановочный комплекс и отремонтировать помещения клуба «Скиф» в посёлке Ревда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На встрече люди поднимали правильную тему о том, что Ловозерский ГОК, как градообразующие предприятие, тоже должен и есть желание у нового руководства инвестировать в благоустройство, поэтому тоже прошу и главу администрации и Марину Дмитриевну поработать над тем, чтобы оперативно какие-то вещи со стороны градообразующего предприятия были сделаны».

Также на повестке оперативного совещания стояли вопросы о необходимости ремонтов дорог, дворов и жилья, а также о создании и строительстве новых социальных, спортивных и семейных пространств в Кандалакшском районе, куда Андрей Чибис ездил с рабочим визитом на прошлой неделе.

Глава региона напомнил о приоритете реновации ЗАТО, где проживают военные и их семьи.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Все решения помогут нам сделать Кандалакшский район ещё более комфортным и уютным. По вопросам ремонта фасада здания в Алаккуртти, где сейчас ремонтируются помещения «СОПКИ.СЕМЬЯ», «СОПКИ.МОЛОДЁЖЬ», смета до конца недели будет готова, в рабочем порядке с Еленой Васильевной Дягилевой отработаем. По приобретению оборудования в «СОПКИ.СПОРТ» в Зеленоборском сумма порядка трёх миллионов рублей уже в рабочем порядке со Светланой Ивановной Наумовой отрабатываем».

В Алакуртти продолжается строительство Дома культуры, в планах построить школу на 450 мест и отремонтировать многоквартирные дома, подъезды, дороги и дворовые территории, большую часть которых отремонтируют уже в этом году. В рамках плана «На Севере – Жить!» уже заасфальтировали дорогу на улице Горького, на которую обращали внимание властей жители Кандалакши.

Заехал глава региона и в Полярные Зори. Здесь активно модернизируют образовательные пространства и благоустраивают общественные, решают вопросы жителей. Большие изменения ждут и местный энергетический колледж.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Полярнозоринском энергетическом колледже сегодня идёт масштабный ремонт в рамках программы «Профессионалитет». Будет обновлено и отремонтировано 10 зон: 7 полигонов и 3 учебные лаборатории. Ремонт ещё не завершён, а документов на обучение в Полярнозоринском энергетическом колледже уже подано в два раза больше, чем в прошлом году».

Также в муниципалитете благоустраивают пространства, дворы, ремонтируют дороги, строят и обновляют социальные объекты. В том числе реализует третий этап благоустройства бульвара «Северное сияние».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для Полярных Зорь разрабатывается свой мастер-план. В его рамках мы на ближайшие пять лет определим приоритеты, над которыми будем работать вместе с «Росатомом». Чтобы жизнь в муниципалитете становилась ещё лучше», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в рамках выезда только от жителей поступило более 150 вопросов в рамках проведенных встреч и личных коммуникаций. Часть из них переданы в работу – они войдут в перечень поручений, на некоторые ответы были даны сразу.

В их числе – вопрос о покосе травы и борщевика; ремонт дороги к дому на улице Клубной в Зашейке; оборудование помещения для хранения инвентаря на местном катке.

Глава муниципалитета Максим Пухов отметил, что ряд вопросов, прозвучавших в ходе визита губернатора, взят в работу, некоторые уже отработаны.