20 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (13), Кандалакшском районе (3) и Ловозерском районе (2).

Тенденция снижения заболеваемости коронавирусом в России наблюдается десять недель подряд, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что дальнейшее улучшение эпидемиологической обстановки будет зависеть от соблюдения гражданами мер безопасности.

Тем не мнее в России в течение тёплого времени года могут регистрироваться как подъёмы, так и спады заболеваемости коронавирусом. Осенью COVID-19 может вновь активизироваться, считает заместитель директора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он заявил, что к осени, когда начинается сезон респираторных вирусов, необходимо подготовиться и своевременно пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что новый подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце мая - июне. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отмечала, что, несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавирусной инфекции в стране остаётся.