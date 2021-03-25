Автомобильный транспорт лидирует по количеству жертв при чрезвычайных ситуациях. Оперативно помочь человеку – первоначальная задача аварийно-спасательных служб. Поэтому в Мурманске проводятся ежегодные соревнования по ликвидации последствий ДТП. В этом году участие в них приняли 18 команд.

«Теория без практики мертва, а практика без теории глупа», - эти строки авторства Пастернака как нельзя кстати описывают суть работы аварийно-спасательных служб: от слов они быстро переходят к делу. По легенде, автомобиль угодил в ДТП. Пострадавшие попали в ловушку – оперативно освободить их из железного плена и оказать первую помощь – задача спасателей. Победит не тот, кто быстрее всех закончит выполнять задание: самое главное, не навредить жертве ещё больше.

Анатолий Залесов, заместитель начальника ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуации и пожарной безопасности Мурманской области»: «Здесь самое главное в работе – это предотвратить возникновение пожара, ну, и не навредить пострадавшему, так как он уже получил какие-то травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Для этого разработан алгоритм действий по спасению пострадавшего».

Традиционно, профессия спасателя считается мужской, ведь она требует определенной физической и психологической подготовки. Анастасия Кузьмина так не считает. Эта хрупкая девушка ни в чем не уступает своим коллегам-мужчинам. Признаётся, что самое сложное - работать в команде, только взаимное уважение и сплоченность поможет сохранить жизнь пострадавшему.

Анастасия Кузьмина, спасатель аварийно-спасательной службы ЗАТО Александровск: «В кКанун 2020 года произошло ДТП, столкнулись две легковые машины и заблокирована оказалась девушка. Машины улетели очень далеко в кювет, где был сугроб, там проваливались просто по пояс».

Буквально несколько секунд требуется спасателям, чтобы оценить обстановку и начать действовать. В экстренной ситуации важно не только знать, как правильно остановить кровотечение, но и уметь оказать психологическую помощь пострадавшему, не запаниковать самому.

Михаил Васько, пожарный 50-й части Печенгского района, поселок Никель: «Были и сложные ДТП с сжатием ног пострадавшего. Естественно, надо с ним общаться и отвлекать его, вот как сейчас на соревнования. Надо постоянно беседовать с ними, чтобы они чувствовали, что мы здесь, что мы никуда не уйдём, что мы их спасём».

Строгие судьи оценивали всё, начиная от скорости проведения работ, заканчивая качеством и правильностью действий спасателей.