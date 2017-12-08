Теперь она нарядная на праздник к нам пришла

Официальный старт новогодним праздникам в Мурманске будет дан уже завтра. В городе торжественно откроют главную ёлку.

Символ Нового года уже установили возле отеля «Арктика». Ёлку украсили и полностью приготовили для праздничного открытия. Готовы к празднику новогодние красавицы и в округах областного центра. Их впервые также торжественно откроют театрализованными представлениями. Праздники в Росляково, на Семёновском озере и площадке у Кольского проспекта, 101 начнутся в 14.00. А уже в 15.00 будет дан старт торжествам на площади Пять Углов. Организаторы обещают, что представление будет ярким и современным.

- Хочу предупредить, что программы будут небольшие - на час, - предупреждает Елена Наймушина, председатель комитат по культуре администрации г.Мурманска. – Это связано с погодными условиями. Но это час будет очень ярким и очень красивым! Хочу, чтобы все взяли хорошее настроение, улыбку и пришли к нам на праздник. Всех ждём!