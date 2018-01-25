Теперь оплатить счета за детский сад можно с помощью материнского капитала

При этом можно не дожидаться, когда ребёнок подрастёт, информируют в Пенсионном фонде России.

Новшества вступили в силу с начала этого года. Оплатить услугу дошкольного образования средствами материнского капитала стало возможно до достижения трёхлетнего возраста малыша. В остальных случаях: для оплаты образования детей в школах, колледжах и вузах, а также проживания в общежитии на период обучения, как и прежде, необходимо подождать три года.

Помимо этого, смягчены требования к образовательным организациям, куда будут направляться средства. Государственная аккредитация теперь для этих учебных заведений не требуется. Подать заявление о распоряжении средствами маткапитала можно в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства, в МФЦ, а также через «Личный кабинет» на портале Госуслуг.