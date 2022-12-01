Теперь в квартирах можно оборудовать сауны и хамамы

Одно но, парилку нужно предусмотреть на этапе проектирования и строительства многоквартирного дома, что для Мурманска не очень актуально.

С 1 декабря в многоквартирных новостройках можно обустраивать инфракрасные кабины, индивидуальные сауны и хамамы. Об этом сообщает МЧС России. Одно но, парилку нужно предусмотреть на этапе проектирования и строительства многоквартирного дома, что для Мурманска не очень актуально. Сделать баню в старом доме можно только в случае его реконструкции или капремонта. Дровяную или самодельную сауны делать нельзя - только заводского исполнения.

Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России: «Истории, как сделать в квартире баню на дровах, пока нет. В этом случае, если что-то произойдёт, собственник будет отвечать в уголовном и административном порядке».