Теперь в Мурманской области общественный транспорт может быть заполнен лишь на 2/3

Региональный минтранс и перевозчики начали мониторинг маршрутов и рейсов. Пассажиры также могут в нем принять участие. Если вы стали свидетелем переполненного автобуса или троллейбуса, можно сообщить об этом специалистам по единому номеру +7 921 04 00 999 в мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Достаточно направить фото или видео, на котором будет видно количество пассажиров в салоне. В комментарии нужно указать госномер транспортного средства, номер маршрута и приблизительное время съемки. Кроме того, региональный оперативный штаб по коронавирусу напоминает, о необходимости в транспорте наличия на лице защитной маски.