Тепло души северянок: более 45 балаклав и тактических носилок изготовили волонтёры для бойцов СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманске провели мастер-класс на базе регионального центра добровольчества.

Около 30 активисток женского движения, «Молодой Гвардии», женсовета Северного флота, представителей объединений «Золотые руки Ангела» и «Северяночки шьют для наших» приняли участие в мастер-классе по производству балаклав и тактических носилок.

Обычно мастерицы занимаются пошивом тёпло одежды, необходимой участникам спецоперации.

Анна Косенко, волонтёр движения «Северяночки шьют для наших»: «Наши девочки проявили инициативу. Мы всем очень рады».

Тактические носилки - уникальная разработка. Они компактны, помещаются в карман и выдерживают вес до 100 кг. С их помощью можно быстро эвакуировать раненых в бою.

Анастасия Танасенко, координатор движения «Золотые руки Ангела» в Мурманской области: «Мягкие тактические носилки очень нужны на фронте. Они помогают спасать жизни на фронте, они компактные, лёгкие».

Изготовление балаклав также сейчас востребовано. Ещё актуальны снуды (шарф в форме замкнутого кольца. – Ред.) – благодаря своей многофункциональности. Такие изделия в полевых условиях очень быстро изнашиваются, поэтому их изготавливают большими партиями.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, координатор проекта «Женское движение»: «Изделия будут изготовлены своими руками, как говорят, «руки делают» – это то, что несёт тепло души. А это всегда самое-самое главное… Сейчас мы приступаем к работе».

Ко Дню защитника Отечества все созданные во время мастер-класса изделия направят бойцам в зону специальной военной операции.